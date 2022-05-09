Familien-Duell: Die große Kinderzimmer RenovierungJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 6: Familien-Duell: Die große Kinderzimmer Renovierung
61 Min.Folge vom 09.05.2022Ab 12
Heute dreht sich alles um den gut gebetteten Schlaf: In Emmerich baut Tom sein altes Kinderzimmer mithilfe seines Stiefvaters Jochen "altersgerecht" um. In Bad Endbach hingegen soll bei der Patchwork-Familie von Carmen und Matthias das ehemalige Kinderzimmer des ältesten Sohnes in neuem Glanz erstrahlen. Wer macht am Ende das Rennen?
