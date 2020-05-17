Potato Tarte Tatin auf dem BeatenbergJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 11: Potato Tarte Tatin auf dem Beatenberg
11 Min.Folge vom 17.05.2020Ab 6
Die Kartoffel ist ein wunderbares Gewächs und wie kein anderes in unserer Esskultur verankert. Sie ist in der Küche vielseitig einsetzbar, und das nicht nur für Rösti und Bratwurst. René zieht es in die Höhe nach Hohwald auf den Beatenberg.
