Schudel's Food Stories

Potato Tarte Tatin auf dem Beatenberg

ProSiebenStaffel 1Folge 11vom 17.05.2020
Folge 11: Potato Tarte Tatin auf dem Beatenberg

11 Min.Folge vom 17.05.2020Ab 6

Die Kartoffel ist ein wunderbares Gewächs und wie kein anderes in unserer Esskultur verankert. Sie ist in der Küche vielseitig einsetzbar, und das nicht nur für Rösti und Bratwurst. René zieht es in die Höhe nach Hohwald auf den Beatenberg.

