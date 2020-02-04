Pasta des Alpes auf 3350 MeternJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 7: Pasta des Alpes auf 3350 Metern
11 Min.Folge vom 04.02.2020Ab 6
Grindelwald weckt viele Erinnerungen. Seit Kindesbeinen ist René hier oft zu Besuch, doch an einem Ort war er noch nie. Die Mittellegihütte am nordöstlichen Grat des Eigers ist Ausgangspunkt für viele Bergsteiger. René hat die einmalige Möglichkeit, mit einem Materialtransport nach oben zu fliegen und kocht Pasta auf 3350 Metern über dem Meer, selbstgemacht versteht sich.
