Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schudel's Food Stories

Pasta des Alpes auf 3350 Metern

ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 04.02.2020
Pasta des Alpes auf 3350 Metern

Pasta des Alpes auf 3350 MeternJetzt kostenlos streamen

Schudel's Food Stories

Folge 7: Pasta des Alpes auf 3350 Metern

11 Min.Folge vom 04.02.2020Ab 6

Grindelwald weckt viele Erinnerungen. Seit Kindesbeinen ist René hier oft zu Besuch, doch an einem Ort war er noch nie. Die Mittellegihütte am nordöstlichen Grat des Eigers ist Ausgangspunkt für viele Bergsteiger. René hat die einmalige Möglichkeit, mit einem Materialtransport nach oben zu fliegen und kocht Pasta auf 3350 Metern über dem Meer, selbstgemacht versteht sich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schudel's Food Stories
ProSieben
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories

Alle 6 Staffeln und Folgen