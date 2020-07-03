Lumberjack Antipasti mit PilzenJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 8: Lumberjack Antipasti mit Pilzen
11 Min.Folge vom 03.07.2020Ab 6
An einem Bach ein Feuer zu machen, um dort den Nachmittag zu verbringen, kennt man von früher. Schon als kleiner Bub hat sich René Schudel viel in Saxeten herumgetrieben. Jahre später feuert er an der gleichen Stelle und bereitet mit frischen Pilzen aus dem Wald eine Art Lumberjack-Antipasti zu. Und es zeigt sich einmal mehr: Einfach muss es sein.
