Schudel's Food Stories
Folge 10: Zmittag nach Walliser Manier
Folge 10
Die Fliegerei ist René Schudels große Leidenschaft. Ein Flugtraining mit Gerold Biner der Air Zermatt lässt den Puls höherschlagen. Mit dem legendären "Lama" fliegen die beiden im Hochgebirge rund um Zermatt eine atemberaubende Runde. Im Gegenzug kocht René hinter dem Findelgletscher im "verlorenen Tal" einen Zmittag ganz nach Walliser Manier.
