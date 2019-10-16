Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schudel's Food Stories

Fisch-Sandwich am Thunersee

ProSiebenStaffel 1Folge 9vom 16.10.2019
Fisch-Sandwich am Thunersee

Fisch-Sandwich am ThunerseeJetzt kostenlos streamen

Schudel's Food Stories

Folge 9: Fisch-Sandwich am Thunersee

11 Min.Folge vom 16.10.2019Ab 6

In den frühen Morgenstunden fährt René Schudel mit Berufsfischer Johann auf den Thunersee. Vor allem Felchen landen derzeit im Netz und die Ruhe hier auf dem See lässt einen regelrecht runterkommen. Beim Kanderdelta auf einem kleinen Inseli macht René ein lauwarmes Fisch-Sandwich - natürlich kommt auch das Brot direkt vom Grill.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schudel's Food Stories
ProSieben
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories

Alle 6 Staffeln und Folgen