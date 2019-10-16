Fisch-Sandwich am ThunerseeJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 9: Fisch-Sandwich am Thunersee
11 Min.Folge vom 16.10.2019Ab 6
In den frühen Morgenstunden fährt René Schudel mit Berufsfischer Johann auf den Thunersee. Vor allem Felchen landen derzeit im Netz und die Ruhe hier auf dem See lässt einen regelrecht runterkommen. Beim Kanderdelta auf einem kleinen Inseli macht René ein lauwarmes Fisch-Sandwich - natürlich kommt auch das Brot direkt vom Grill.
