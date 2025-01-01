Scrubs - Die Anfänger
Folge 23: Mein Held
22 Min.Ab 12
Nun ist es sicher: Dr. Cox' ehemaliger Schwager Ben braucht eine Chemotherapie, weil er an Leukämie erkrankt ist. Im Krankenhaus versuchen alle Angestellten, dem jungen Mann Mut zu machen, allen voran Dr. Cox, der seinem Freund jeden erdenklichen Beistand verspricht. J.D. bewundert das Verhalten des Arztes und glaubt, einen wahren Helden vor sich zu haben. Dass dem nicht wirklich so ist, bemerkt J.D. erst, als Ben mit der Chemotherapie beginnt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren