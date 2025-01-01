Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Monster

DisneyStaffel 2Folge 10
Mein Monster

Mein MonsterJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 10: Mein Monster

21 Min.Ab 12

Der Stress setzt J.D. ziemlich zu, sodass er in der Klinik ein Ärzte verschlingendes Monster sieht. Entspannung ist jetzt angesagt. Deshalb ist J.D.s Vorfreude groß, als es ihm gelingt, seine attraktive Kollegin Lisa für ein Date zu gewinnen. Doch als die beiden intim werden wollen, versagt sein Sexualtrieb ... Dafür meldet sich in J.D. der Helferinstinkt: Er bietet Elliot an, bei ihm und Turk zu wohnen. Und kaum ist sie eingezogen, ist auch J.D.s Libido wieder da ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen