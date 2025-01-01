Scrubs - Die Anfänger
Folge 10: Mein Monster
21 Min.Ab 12
Der Stress setzt J.D. ziemlich zu, sodass er in der Klinik ein Ärzte verschlingendes Monster sieht. Entspannung ist jetzt angesagt. Deshalb ist J.D.s Vorfreude groß, als es ihm gelingt, seine attraktive Kollegin Lisa für ein Date zu gewinnen. Doch als die beiden intim werden wollen, versagt sein Sexualtrieb ... Dafür meldet sich in J.D. der Helferinstinkt: Er bietet Elliot an, bei ihm und Turk zu wohnen. Und kaum ist sie eingezogen, ist auch J.D.s Libido wieder da ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren