Scrubs - Die Anfänger
Folge 20: Meine Interpretation
21 Min.Ab 12
Bei der Beerdigung von Jamies Ehemann will auch J.D. dem Toten die letzte Ehre erweisen. Doch die trauernde Witwe hat nichts Besseres zu tun, als J.D. im Nebenraum des Bestattungsinstituts zu verführen. J.D. ist geschockt und versucht, sich das Geschehen psychologisch zu erklären. Er führt ihr Verhalten auf einen Zustand geistiger Verwirrung zurück. Erst im Krankenhaus wird ihm klar, dass seine Interpretation möglicherweise völlig falsch sein könnte ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
