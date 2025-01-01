Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 16
Folge 16: Mein Karma

22 Min.Ab 12

Neuerdings verbringen J.D. und Turk ihre Mittagspausen auf dem Dach und feilen an ihrer Golfschlagtechnik. Einer ihrer verschlagenen Bälle verursacht auf der darunter liegenden Straße einen Verkehrsunfall. Nachdem die beiden schnell vom Dach geflüchtet sind, schwören sie sich absolutes Stillschweigen über den Vorfall. Doch dann wird Mr. Foster eingeliefert: Er wurde bei einem durch einen Golfball verursachten Verkehrsunfall schwer verletzt ...

