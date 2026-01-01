Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Mein Größenwahn

DisneyStaffel 2Folge 19
Mein Größenwahn

Mein GrößenwahnJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 19: Mein Größenwahn

21 Min.Ab 12

Ein Praktikum in der Chirurgie gibt J.D. endlich die Chance, auch einmal zu den coolen Typen des Krankenhauses zu gehören. Um von den Chirurgen als einer der ihren anerkannt zu werden, gibt sich J.D. betont lässig. Doch was ihm zum Erfolg verhilft, sind nicht etwa seinen coolen Sprüche, sondern die Tatsache, dass er der gesamten Belegschaft peinliche Details aus Turks Vergangenheit erzählt. Der große Krach zwischen J.D. und Turk lässt nicht lange auf sich warten ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen