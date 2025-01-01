Scrubs - Die Anfänger
Folge 7: Mein erster Schritt
25 Min.Ab 12
Elliot steht vor einer schwierigen Entscheidung: Eine Patientin von ihr schwebt in Lebensgefahr. Elliot muss nun entscheiden, ob die ältere Dame operiert wird oder nicht. J.D. rät ihr, weiter abzuwarten, doch Elliot reagiert und lässt die Dame operieren. Leider stirbt die Patientin während der Operation. J.D. prahlt nun damit, dass seine Methode die bessere gewesen wäre, doch Dr. Kelso lobt Elliots Entscheidungsfreudigkeit ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
