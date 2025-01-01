Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein erster Schritt

Staffel 2Folge 7
Mein erster Schritt

Mein erster SchrittJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 7: Mein erster Schritt

25 Min.Ab 12

Elliot steht vor einer schwierigen Entscheidung: Eine Patientin von ihr schwebt in Lebensgefahr. Elliot muss nun entscheiden, ob die ältere Dame operiert wird oder nicht. J.D. rät ihr, weiter abzuwarten, doch Elliot reagiert und lässt die Dame operieren. Leider stirbt die Patientin während der Operation. J.D. prahlt nun damit, dass seine Methode die bessere gewesen wäre, doch Dr. Kelso lobt Elliots Entscheidungsfreudigkeit ...

