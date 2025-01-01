Scrubs - Die Anfänger
Folge 15: Seine Geschichte
27 Min.Ab 12
Ohne psychologische Hilfe geht für Dr. Cox gar nichts mehr: Täglich besucht er Dr. Gross, um seine Probleme bei ihm abzuladen. Doch der Therapeut wünscht sich nichts sehnlicher, als den ungemütlichen Patienten loszuwerden. Auch J.D. hat Cox' ständige Beleidigungen satt, und distanziert sich von ihm. Als Cox einen Männerabend organisiert und kein einziger Kollege erscheint, sickert bei ihm die Erkenntnis durch, dass er etwas an seinem Verhalten ändern sollte ...
Scrubs - Die Anfänger
