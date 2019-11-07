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SK Kölsch

Verlorene Herzen

SAT.1Staffel 6Folge 64vom 07.11.2019
Verlorene Herzen

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Folge 64: Verlorene Herzen

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Der Architekt Bodo Waller stirbt durch einen Stromschlag in der Badewanne. Was zunächst wie ein Suizid aussieht, entpuppt sich bald als Mord. Jupp und Falk nehmen daraufhin Wallers Freundin Paula in die Zange, die drei Jahre zuvor ihren Ehemann bei einem tragischen Unfall verloren hat - kurz nachdem er eine Lebensversicherung zu Paulas Gunsten abgeschlossen hatte.

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