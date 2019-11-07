SK Kölsch
Folge 68: Partnertausch
44 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Andrea Monteri, Kronzeugin in einem Mafiaprozess, ist spurlos verschwunden. Es wird vermutet, dass sie bei Vera Sachsen untergetaucht ist., einer ehemaligen Schulfreundin. Jupp und Falk sollen das Haus der Sachsens observieren und werden - als Musiker getarnt - in die Nachbarvilla eingeschleust. Auch Dudelsackvirtuosin Frau Dr. Schwarz ist mit von der Partie, sie soll sich als Jupps Ehefrau ausgeben.
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