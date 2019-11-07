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SK Kölsch

Jupps Albtraum

SAT.1Staffel 6Folge 73vom 07.11.2019
Jupps Albtraum

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SK Kölsch

Folge 73: Jupps Albtraum

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Eine schöne Frau liegt erwürgt in ihrem Bett. Ist sie ein weiteres Opfer in der sommerlichen Mordserie? Wieso reagiert ihre Lebensgefährtin so kühl? Jupp hat ein ganz anderes Problem: Dem Team wurde eine Frau als Chefin vor die Nase gesetzt! Gesine Westfahl ist eine energische Frau aus Konstanz, deren moderner Führungsstil die Kölner Gemütlichkeit im Präsidium zu gefährden droht - und besonders Jupp in Bedrängnis bringt.

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