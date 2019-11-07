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SK Kölsch

Jeder gegen Jeden

SAT.1Staffel 6Folge 79vom 07.11.2019
Jeder gegen Jeden

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SK Kölsch

Folge 79: Jeder gegen Jeden

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nacheinander werden die Leichen von zwei Jurastudentinnen gefunden. Die SK Kölsch entdeckt, dass die beiden Frauen für einen Escortservice gearbeitet haben; einer ihrer besten Kunden war ein aufstrebender Staatsanwalt, ausgerechnet ein alter Freund von Gesine Westfahl. Ein Streit zwischen Gesine und Jupp behindert die Ermittlungen: Sie ist genervt von seinen eigenwilligen Methoden, er hasst ihren strengen Führungsstil.

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