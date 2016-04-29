SK Kölsch
Folge 69: Dunkle Geschäfte
44 Min.Folge vom 29.04.2016Ab 12
Bei einer Geldübergabe auf der Kölner Domplatte kommt ein Skateboarder ums Leben - Jupp und Falk stellen fest, dass der Gymnasiast nur zufällig zum Opfer wurde. Bald gerät der vorbestrafte Erpresser Daniel Zöllner ins Visier der Ermittler. Zöllner berichtet sogleich bereitwillig über seine Geschäfte und führt Jupp und Falk ins "After Dark", ein Restaurant, in dem in völliger Dunkelheit gespeist wird. Stammgast Zöllner nutzt seine Ortskenntnis und flieht.
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