SK Kölsch
Folge 71: Väter und Söhne
44 Min.Folge vom 06.05.2016Ab 12
Haupt, der Leiter des SK Kölsch-Teams, erscheint nicht zu seinem Dienstjubiläum. Jupp hatte sich fest vorgenommen, den Tag mit seinem Sohn Flo zu verbringen, bevor er in ein Sportinternat fährt, aber das Team fängt an, sich Sorgen um Haupt zu machen, alles weist auf eine Entführung hin. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass er ein Geheimnis hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick