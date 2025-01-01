Smallville
Folge 12: Metropolis Report
43 Min.Ab 12
Lex hat die Befürchtung, von seinem Vater in seinen vier Wänden abgehört zu werden. Er engagiert zwei wenig vertrauenswürdige Ganoven, die wiederum das Büro des Vaters verwanzen sollen. Doch anstatt ihren Job zu erledigen, nehmen die Handlanger Lionel und Martha als Geiseln. Sie haben es vor allem auf den Safe abgesehen, der aber nicht die erhofften Millionen, sondern viel brisanteres Material enthält.
