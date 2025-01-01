Smallville
Folge 17: Kal-El von Krypton
42 Min.Ab 12
Als Clark erneut die Indianerhöhlen besucht, bemerkt er eine achteckige Öffnung im Felsen, in die das Achteck aus Clarks Raumschiff perfekt hineinzupassen scheint. Er legt das Bruchstück hinein und wird sogleich von gleißendem Licht umhüllt. Nach einer tiefen Ohnmacht kommt er wieder zu sich und kann plötzlich die Inschriften im Felsen entziffern. Zurück zu Hause bemerken Clarks Eltern allerdings eine bedenkliche Veränderung an ihrem Sohn.
