Smallville
Folge 14: Blutparasit
42 Min.Ab 12
Eine harmlose Party endet in einem Desaster: Die Jugend von Smallville feiert ausgelassen in einer indianischen Felsenlandschaft, die von einem Parasit befallen ist. Langsam kriecht der unsichtbare Feind über die Atemwege in die Körper der Feiernden und löst einen entsetzlichen Impuls aus: Sie werden allesamt zu passionierten Selbstmördern. Clark bringt Pete und Chloe ins Krankenhaus, wo sich die nächste Katastrophe ereignet.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick