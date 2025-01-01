Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

WarnerStaffel 2Folge 3
41 Min.Ab 12

Pete hat einen Autounfall und landet in einem Maisfeld. Er traut seinen Augen nicht, als er dort ein Raumschiff entdeckt. Zu seiner Verwunderung ist Clark alles andere als begeistert, als er ihm davon berichtet. Als Pete am nächsten Tag wieder zur Fundstelle kommt, ist das Raumschiff verschwunden. Er ist sich sicher, dass Clark dahintersteckt und stellt ihn wütend zur Rede.

