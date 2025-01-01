Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die lange Suche nach Lex' verlorenem Bruder hat ein Ende. Lex ist es gelungen, Lucas ausfindig zu machen und freut sich schon auf die Reaktion seines Vaters. Überraschenderweise wusste dieser schon lange, wo sich Lucas aufhält und unterstützte ihn auch finanziell. Nun soll der Wiederkehrer einen Platz in der väterlichen Firma bekommen. Lex ist jedoch bestürzt, als er merkt, dass Lucas ein undankbarer und egoistischer Mensch ist, der andere schamlos ausnutzt.

