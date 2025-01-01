Smallville
Folge 5: Byron und sein Hyde
41 Min.Ab 12
Lana macht sich auf die Suche nach dem glühenden Verehrer, der ihr am Grab ihrer Eltern Liebesbriefe hinterlässt. Gemeinsam mit Clark findet sie heraus, dass es sich um Byron Moore handelt. Der Junge wird von seinen Eltern im Keller festgehalten. Die beiden wollen ihn befreien, stoßen jedoch auf heftige Gegenwehr. Der Junge scheint ein düsteres Geheimnis und eine Allergie gegen Sonnenlicht zu haben.
