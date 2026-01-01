Smallville
Folge 9: Eigenkopie
41 Min.Ab 12
Der neue Mitschüler Ian schreibt auf Anhieb exzellente Noten und wird schnell zum Klassenbesten. Clark beobachtet ihn misstrauisch, denn sein Lernpensum ist so groß, dass er dafür eigentlich einen Doppelgänger bräuchte. Ein weiterer Hinweis reicht Clark, um sich von seiner Vermutung zu überzeugen. Als plötzlich ein Lehrer verschwindet, der Ian eine schlechte Note verpasst hat, muss er einschreiten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick