Smallville
Folge 20: Eintagseltern
42 Min.Ab 12
Clark und Lana finden ein Baby und geben ihm den Namen Evan, da er zu niemandem zu gehören scheint. Als der Kleine über Nacht fünf Jahre altert, ist klar, dass es kein gewöhnliches Kind ist. Lex stellt fest, dass der Junge, der nach einem weiteren Alterungsschritt bereits 15 ist, eine veränderte Zellstruktur aufweist, die ihn in gewissen Abständen rasant altern lässt. Lex ist sich sicher, dass Evan beim nächsten Schub sterben wird. Clark setzt alles daran, um das zu verhindern.
