Staffel 4Folge 17
Folge 17: Lex gegen Lex!

42 Min.Ab 12

Bei Lexs und Dr. Sinclairs Experimenten für widerstandsfähiges Saatgut mit Kryptonit läuft einiges schief. Beim Erhitzen des Gesteins explodiert es, und ein böser Doppelgänger von Lex wird erschaffen. Dieser bringt Dr. Sinclair um und versucht, auch Clark und Chloe ins Jenseits zu schicken. Als Clark sich jedoch befreit, schmiedet "der andere Lex" einen Plan: Wenn er Clark nicht umbringen kann, will er sich mit ihm verbünden und mit ihm gemeinsam die Welt beherrschen.

