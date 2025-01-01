Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Das leere Grab

WarnerStaffel 4Folge 2
Das leere Grab

Das leere GrabJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 2: Das leere Grab

40 Min.Ab 12

Nachdem Clark und Lois entdecken, dass sich Chloes Leichnam nicht in ihrem Grab befindet, greift Clark zu einem unliebsamen Mittel. Er setzt seinen ehemaligen Freund und Verbündeten Lex unter Druck. Mit Erfolg: Lex gibt schließlich zu, mehr zu wissen, als er bislang vorgab. Lois und Clark trauen ihren Ohren kaum, als er behauptet, Chloe sei noch am Leben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen