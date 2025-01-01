Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 4Folge 4
Folge 4: Kuschelmonster

42 Min.Ab 12

Clark wird im Football-Team der Smallville High nicht akzeptiert. Außerdem verhalten sich die Spieler sehr eigenartig, wenn ihre Freundinnen dabei sind. Clark findet heraus, dass das merkwürdige Sportgetränk, das alle Spieler von den Cheerleaderinnen bekommen, dafür verantwortlich ist. Als er einen Schluck davon nimmt, weiß er auch, warum: Das Gebräu enthält Kryptonit. Die Lage wird brenzlig, als die Footballer im Liebeswahn und bewaffnet aufeinander losgehen ...

Warner
