Ja, ich will ... nicht

Staffel 4Folge 11
Folge 11: Ja, ich will ... nicht

42 Min.Ab 12

Clark wünscht sich ein Mädchen an seiner Seite. Da kommt ihm die unverhoffte Rückkehr seiner einstigen Verehrerin Alicia nach Smallville gerade recht. Zwischen den beiden funkt es, doch als Alicia mit Clark nach Kalifornien durchbrennen will, wird ihm angst und bange. Doch Alicia kennt ihren Schwarm nur zu gut: Mit einem Anhänger aus rotem Kryptonit macht sie ihn willenlos ...

