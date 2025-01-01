Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

WarnerStaffel 4Folge 3
Folge 3: OP/TIK

41 Min.Ab 12

Der erste Tag nach den Sommerferien hält für Clark und seine Freunde eine Überraschung bereit. Die vormals unscheinbare Abby ist plötzlich wunderschön und der Star der gesamten Highschool. Es stellt sich heraus, dass Abbys plötzliche Schönheit von einer Kryptonit-Behandlung herrührt, die fatale Folgen hat: Jeder, den Abby küsst, schwebt in Lebensgefahr. Abby sieht ihre Chance gekommen, endlich ihre alte Rivalin Lana aus dem Weg zu räumen ...

