Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Isabelle Reloaded

WarnerStaffel 4Folge 15
Isabelle Reloaded

Isabelle ReloadedJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 15: Isabelle Reloaded

42 Min.Ab 12

Clark und Lana folgen Lex und Jason nach China, die dort versuchen, drei magische Steine mit Hilfe einer Schatzkarte zu finden. Die Steine, die ihrem Besitzer große Macht verleihen, sind jedoch sehr begehrt. Nicht nur das chinesische Militär will die Zaubersteine unbedingt haben, sondern auch die Hexe Isabelle. Sie macht sich Lanas Körper zu eigen, um Clark endgültig zu vernichten ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen