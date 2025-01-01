Smallville
Folge 15: Isabelle Reloaded
42 Min.Ab 12
Clark und Lana folgen Lex und Jason nach China, die dort versuchen, drei magische Steine mit Hilfe einer Schatzkarte zu finden. Die Steine, die ihrem Besitzer große Macht verleihen, sind jedoch sehr begehrt. Nicht nur das chinesische Militär will die Zaubersteine unbedingt haben, sondern auch die Hexe Isabelle. Sie macht sich Lanas Körper zu eigen, um Clark endgültig zu vernichten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick