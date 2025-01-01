Smallville
Folge 11: Die blonde Sirene
41 Min.Ab 12
Oliver kehrt nach Metropolis zurück, um seine Fehde mit Lex Luthor weiterzuführen. Es gelingt ihm, Chloe als Unterstützung zu gewinnen. Doch Lex hat ebenfalls einen Trumpf in der Hinterhand: eine überaus attraktive Superheldin, deren Waffe ihre zerstörerisch hohen Schreie sind. Die Frage, wie sie mit ihr umgehen sollen, sorgt für Streit zwischen Clark und Oliver. Doch dann brauchen er und Lois plötzlich dringend Clarks Hilfe ...
