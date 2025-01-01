Smallville
Folge 14: Der Reisende
41 Min.Ab 12
Lionel Luthor wird von der Vergangenheit eingeholt: Er gehörte zu einem Geheimbund, dessen Mitglieder als einzige von der Existenz eines Reisenden aus einer fernen Galaxie wussten. Um diesen Reisenden - Clark Kent - für sich zu haben, tötete Lionel die anderen Geheimbündler. Jetzt droht Lionels Geheimnis aufzufliegen, was ihn dazu bringt, Clark gefangen zu nehmen. Um den Freund zu retten, müssen Chloe und Lana Karas Gedächtnis wiederherstellen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick