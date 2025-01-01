Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 3
40 Min.Ab 12

Kara bringt Unruhe nach Smallville, denn sie nimmt an dem Miss Sweet Corn Schönheitswettbewerb teil. Ihre Konkurrentinnen Tyler, Carly und Tempest besitzen auch übernatürliche Fähigkeiten, die sie dazu nutzen wollen, um die Schatzkarte, die zur versteckten Zeitkapsel führt, zu finden. Als sie Karas Kräfte entdecken, hecken sie einen hinterlistigen Plan aus, um sie für die Schatzsuche zu benutzen. Auch Lex ist völlig verändert: Er sieht in Kara plötzlich seine Retterin ...

