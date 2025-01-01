Smallville
Folge 4: Unsterbliche Liebe
41 Min.Ab 12
Lex sucht Hilfe bei Dr. Curtis Knox - einem Heiler, der behauptet, er könne Leute davon befreien, ein "Meteor-Freak" zu sein. Doch irgendetwas stimmt nicht mit dem Doktor. Nach einer Weile lüftet Clark sein dunkles Geheimnis: Dr. Knox ist unsterblich, seine junge Ehefrau jedoch nicht. Um das zu ändern, benötigt der Doktor Blut von Menschen, die unter dem Einfluss von Kryptonit stehen.
