Smallville

Staffel 7Folge 5
Folge 5: Wahre Helden

40 Min.Ab 16

Smallville steht Kopf: In der Stadt wird ein bekannter Comic verfilmt. Bei den Dreharbeiten kommt es aber beinahe zu einer Katastrophe. Die Hauptdarstellerin findet sich plötzlich in einem Auto wieder, an dem die Bremsen manipuliert wurden. Zum Glück kann Clark den Wagen im letzten Moment stoppen. Er ahnt nicht, dass er nach dieser Heldentat ein Riesenproblem am Hals hat.

