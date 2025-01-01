Smallville
Folge 2: Familienbesuch
39 Min.Ab 12
Clark und Lois entdecken ein UFO, mit dem Clarks Cousine Kara vom Planeten Krypton auf die Erde kommt. Sie erzählt, sie habe einen Auftrag für ihren Vater auszuführen. Lois möchte darüber unbedingt eine gute Story schreiben, und prompt bietet ihr der "Daily Planet" einen Job an. Doch dann nimmt Clark Kontakt zu seinem Vater auf, und der warnt sie eindringlich vor Kara.
