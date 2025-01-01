Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Staffel 7Folge 9
Folge 9: Das Gemini-Projekt

41 Min.Ab 12

Lois erhält einen beunruhigenden Anruf: Der anonyme Mann am anderen Ende der Leitung kündigt an, dass er Chloe in die Luft sprengen werde - sollte Lois nicht eine Enthüllungsstory über die verbrecherischen Aktivitäten von Lex Luthor schreiben. Verzweifelt versucht Lois, den mysteriösen Erpresser auf eigene Faust zu stoppen. Doch ohne Erfolg: Chloe und Jimmy stecken in der Redaktion des "Daily Planet" in einem Aufzug fest - und die Bombe tickt.

