Kunden, Boxen, Grillen - Jungunternehmer meistern den Tag
StartUp Zünder
Folge 1: Kunden, Boxen, Grillen - Jungunternehmer meistern den Tag
16 Min.Folge vom 15.03.2024Ab 12
Stress in Erstfeld beim Familienunternehmen im Kanton Uri: Isabelle und Uri empfangen wichtige Kundschaft. Die WG-Freunde Fabian, Manuel und Lukas nutzen die Mittagspause zum Boxen. So tanken sie Energie, um im Anschluss die Skalierung zu planen. Und Tüftler Michael macht ausnahmsweise etwas früher Feierabend. Es geht mit seiner Familie zum Lieblingsgrillplatz.
