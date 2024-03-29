Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fokus auf Budgetierungen, Fortschritt im Entwicklungslabor und Familienzeit

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 29.03.2024
Folge 3: Fokus auf Budgetierungen, Fortschritt im Entwicklungslabor und Familienzeit

16 Min.Folge vom 29.03.2024Ab 12

Tüftler Michael hat bis tief in die Nacht gearbeitet. Es stehen wichtige Budgetierungen an, da notwendige Investitionen gemacht werden müssen. Auch die WG-Freunde Fabian, Manuel und Lukas waren fleißig. Die letzten Wochen haben sie genutzt und viel Zeit im Entwicklungslabor verbracht. Etwas ruhiger ist es beim Familienunternehmen in Erstfeld. Isabelle und Urs genießen das Abendessen mit der gesamten Familie.

