Fokus auf Budgetierungen, Fortschritt im Entwicklungslabor und FamilienzeitJetzt kostenlos streamen
StartUp Zünder
Folge 3: Fokus auf Budgetierungen, Fortschritt im Entwicklungslabor und Familienzeit
16 Min.Folge vom 29.03.2024Ab 12
Tüftler Michael hat bis tief in die Nacht gearbeitet. Es stehen wichtige Budgetierungen an, da notwendige Investitionen gemacht werden müssen. Auch die WG-Freunde Fabian, Manuel und Lukas waren fleißig. Die letzten Wochen haben sie genutzt und viel Zeit im Entwicklungslabor verbracht. Etwas ruhiger ist es beim Familienunternehmen in Erstfeld. Isabelle und Urs genießen das Abendessen mit der gesamten Familie.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick