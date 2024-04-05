Spannende Einblicke: Thermobecherproduktion, Auszeit und das erste GeschäftsjahrJetzt kostenlos streamen
StartUp Zünder
Folge 4: Spannende Einblicke: Thermobecherproduktion, Auszeit und das erste Geschäftsjahr
16 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12
Vorfreude bei den WG-Freunden: Ihre Thermobecher sind in Produktion. Fabian, Manuel und Lukas besuchen die Produktionsstätte. Tüftler Michael verbringt heute etwas Zeit mit seiner Familie zu Hause. Doch das Abschalten fällt ihm schwer. Und beim Familienunternehmen in Erstfeld wird heute auf das erste Jahr der Selbständigkeit zurückgeschaut. Isabelle und Urs analysieren Hochs und Tiefs.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick