Spannende Einblicke: Thermobecherproduktion, Auszeit und das erste Geschäftsjahr

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 05.04.2024
Folge 4: Spannende Einblicke: Thermobecherproduktion, Auszeit und das erste Geschäftsjahr

16 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12

Vorfreude bei den WG-Freunden: Ihre Thermobecher sind in Produktion. Fabian, Manuel und Lukas besuchen die Produktionsstätte. Tüftler Michael verbringt heute etwas Zeit mit seiner Familie zu Hause. Doch das Abschalten fällt ihm schwer. Und beim Familienunternehmen in Erstfeld wird heute auf das erste Jahr der Selbständigkeit zurückgeschaut. Isabelle und Urs analysieren Hochs und Tiefs.

