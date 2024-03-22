Die forderne Geschäftswelt: Fachmesse, Investorgespräch und endloser ArbeitstagJetzt kostenlos streamen
StartUp Zünder
Folge 2: Die forderne Geschäftswelt: Fachmesse, Investorgespräch und endloser Arbeitstag
16 Min.Folge vom 22.03.2024Ab 12
Aufregung bei Tüftler Michael: Er steht vor einer wichtigen Fachmesse. Wird sein Produkt die Messebesucher begeistern? Auch beim Familienunternehmen in Erstfeld gibt es einen intensiven Arbeitstag. Isabelle und Urs stehen vor einem wichtigen Gespräch mit einem Investor. Und bei den WG-Freunden Fabian, Manuel und Lukas gibt es noch keinen Feierabend. Auch in den eigenen vier Wänden dreht sich alles weiterhin ums Business.
