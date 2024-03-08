Freudige Erwartung: Thermobecher-Verkauf, Familienzeit und Tüftler-UmzugJetzt kostenlos streamen
StartUp Zünder
Folge 6: Freudige Erwartung: Thermobecher-Verkauf, Familienzeit und Tüftler-Umzug
16 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Vorfreude bei den WG-Freunden Fabian, Manuel und Lukas: Die Thermobecher sind fertig produziert. Nun werden diese hoffentlich bald in den Verkaufsregalen anzutreffen sein. Beim Familienunternehmen in Erstfeld gibt es Familienzeit. Isabelle und Urs fahren zu einer Freizeitanlage mit der ganzen Familie. Und bei Tüftler Michael steht ein Umzug an. Er wird seine neuen Büroräumlichkeiten in einem Coworking Hub beziehen. Wird er sich am neuen Ort wohl fühlen?
