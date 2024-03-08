Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
StartUp Zünder

Freudige Erwartung: Thermobecher-Verkauf, Familienzeit und Tüftler-Umzug

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 08.03.2024
Freudige Erwartung: Thermobecher-Verkauf, Familienzeit und Tüftler-Umzug

Freudige Erwartung: Thermobecher-Verkauf, Familienzeit und Tüftler-UmzugJetzt kostenlos streamen

StartUp Zünder

Folge 6: Freudige Erwartung: Thermobecher-Verkauf, Familienzeit und Tüftler-Umzug

16 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12

Vorfreude bei den WG-Freunden Fabian, Manuel und Lukas: Die Thermobecher sind fertig produziert. Nun werden diese hoffentlich bald in den Verkaufsregalen anzutreffen sein. Beim Familienunternehmen in Erstfeld gibt es Familienzeit. Isabelle und Urs fahren zu einer Freizeitanlage mit der ganzen Familie. Und bei Tüftler Michael steht ein Umzug an. Er wird seine neuen Büroräumlichkeiten in einem Coworking Hub beziehen. Wird er sich am neuen Ort wohl fühlen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

StartUp Zünder
SAT.1
StartUp Zünder

StartUp Zünder

Alle 1 Staffeln und Folgen