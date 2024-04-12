StartUp-Vielseitigkeit: Produkttests, Pitch und Auszeit am SeeJetzt kostenlos streamen
StartUp Zünder
Folge 5: StartUp-Vielseitigkeit: Produkttests, Pitch und Auszeit am See
16 Min.Folge vom 12.04.2024Ab 12
Nervosität bei Tüftler Michael: Bei ihm finden heute wichtige Produkttests statt. Wird alles nach Plan verlaufen? Beim Familienunternehmen in Erstfeld liegt ebenso Adrenalin in der Luft. Isabelle und Urs fahren zu einem Pitch. Und bei den WG-Freunden Fabian, Manuel und Lukas steht Ungewohntes auf dem Plan, denn heute wird ausnahmsweise nicht gearbeitet. Sie verbringen einen freien Tag am See.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick