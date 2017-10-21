Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Süße Pflaumen

sixxStaffel 6Folge 12vom 21.10.2017
Süße Pflaumen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 12: Süße Pflaumen

Folge vom 21.10.2017

Enie van de Meiklokjes stellt den klassischen Pflaumenkuchen auf den Kopf: Aus ihrem Ofen kommt er als karamellisierter Upside Down, verfeinert mit Mohn, Kakao und etwas Zimt. Weiter geht's mit herrlichen Zwetschgen, kombiniert mit Physalis auf einer knusprigen italienischen Crostata. Speed & Easy gemacht ist ein leckerer und gesunder Pflaumen-Smoothie. Enies Gast Violetta Dinova verfeinert ihre Pflaumen-Mandel-Torte mit einer köstlichen Schokoladen-Mousse.

