Sweet and Easy - Enie backt

Snacks in the City 2.0

sixxStaffel 6Folge 16vom 18.11.2017
Folge 16: Snacks in the City 2.0

24 Min.Folge vom 18.11.2017Ab 6

In dieser Folge präsentiert Enie van de Meiklokjes ihre liebsten Snacks in the City! Los geht's in Nizza mit aromatischen Zitronentarteletts mit Thymian. Spicy & Tasty wird es mit einem New Yorker Snack-Klassiker, dem Pastrami-Sandwich! Speed & Easy geht der originelle Erdbeer-Cappuccino, stilecht mit Milchschaumhaube. Gast Matthew Minch, Betreiber des "Hello Good Pie", backt eine würzige Variante, gefüllt mit Hähnchen, Speck und Champignons.

sixx
