sixxStaffel 6Folge 9vom 03.06.2017
25 Min.Folge vom 03.06.2017Ab 6

Enie zeigt heute, wie viel man aus dem Grundrezept für einen Eierkuchen machen kann. Los geht's mit einer französischen Version aus dickem Crêpe-Teig, lecker gefüllt mit Cranberries. Ein perfektes Speed & Easy-Frühstück ist das süße Rührei mit Amarant-Poffies. Pan Cakes kommen in herzhafter Ausführung mit Haferflocken und einer Schinkencreme. Und: Gast Sebastian Kronseder, gelernter Koch und Hobbybäcker, backt einen Baumkuchen getoppt mit fruchtigem Pfirsich-Maracuja-Püree.

