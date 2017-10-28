Zum Inhalt springenBarrierefrei
Halloween

sixxStaffel 6Folge 13vom 28.10.2017
25 Min.Folge vom 28.10.2017Ab 6

In dieser Folge wird es schaurig lecker! Kein Halloween ohne Kürbis - bei Enie kommt er als Püree in süße glasierte Donuts. Ganz schnell gemacht ist die blutrote Bowle mit Erdbeerbröckchen und einem eiskalten Händchen. Zum Fürchten schön: Marzipan-Kekse werden bei Enie zu blutigen Horrorfingern. Und: Comedian Ole Lehmann zeigt Enie sein gespenstisches Kuchengrab: Das Rocky-Horror-Halloween-Grave mit Grabstein und Knochen.

